СК возбудил уголовное дело после травмы нижегородки во время конной прогулки Происшествия

Уголовное дело возбудили после травмирования нижегородки во время конной прогулки. Расследованием занимается следственный отдел по Кстовскому району Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 24-летняя Арина рассказала о получении травм после прогулки верхом в клубе «Добрый конь». По ее словам, лошадь сбросила ее с седла. После падения девушка почувствовала сильную боль в области бедра и шеи, а обследование подтвердило травму позвоночника.

Директор клуба Мария Кузнецова заявила, что ситуация выглядела иначе. По ее словам, посетительница «никаких травм не получила, только синяк», а документы, подтверждающие повреждения, ей не предоставили.

Была организована доследственная проверка. После инцидента руководителя клуба также вызывали в СК для дачи объяснений.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе будет проверено, насколько сотрудники клуба соблюдали требования безопасности при организации прогулки.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после гибели девушки и подростка на водоеме в Нижегородской области.