СК возбудил уголовное дело после травмы нижегородки во время конной прогулки

Уголовное дело возбудили после травмирования нижегородки во время конной прогулки. Расследованием занимается следственный отдел по Кстовскому району Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, 24-летняя Арина рассказала о получении травм после прогулки верхом в клубе «Добрый конь». По ее словам, лошадь сбросила ее с седла. После падения девушка почувствовала сильную боль в области бедра и шеи, а обследование подтвердило травму позвоночника.
Директор клуба Мария Кузнецова заявила, что ситуация выглядела иначе. По ее словам, посетительница «никаких травм не получила, только синяк», а документы, подтверждающие повреждения, ей не предоставили.
Была организована доследственная проверка. После инцидента руководителя клуба также вызывали в СК для дачи объяснений.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе будет проверено, насколько сотрудники клуба соблюдали требования безопасности при организации прогулки.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку после гибели девушки и подростка на водоеме в Нижегородской области.
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