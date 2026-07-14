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Происшествия

Канал незаконной миграции пресекли в Нижегородской области

14 июля 2026 15:41 Происшествия
Канал незаконной миграции пресекли в Нижегородской области

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с региональным ГУ МВД пресекли деятельность группы, которая организовала канал незаконного пребывания мигрантов.

По данным ведомства, одна из фигуранток вместе с другими пока неустановленными сообщниками использовала подконтрольную ей коммерческую фирму для получения систематического дохода. Через компанию иностранцам оформляли документы, позволяющие въехать в Россию и легально находиться в стране под видом квалифицированных специалистов.

В подразделения по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области направлялись документы с заведомо ложными сведениями о квалификации мигрантов.

На основании этих документов иностранные граждане получали рабочие визы и разрешения на работу сроком на один год. При этом фактически они трудились по профессиям, которые не входят в перечень специальностей для квалифицированных специалистов.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

В настоящее время сотрудники управления устанавливают возможных соучастников и проверяют причастность фигурантов к другим эпизодам противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что американец-нелегал получил 8 лет в Нижнем Новгороде за обман родственников.

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Теги:
Мигранты Работа ФСБ
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