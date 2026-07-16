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Происшествия

Дело о мошенничестве при строительстве дома в Нижнем Новгороде дошло до суда

14 июля 2026 17:00 Происшествия
Дело о мошенничестве при строительстве дома в Нижнем Новгороде дошло до суда

В ГУ МВД по Нижегородской области опровергли информацию о бездействии полиции при расследовании дела о мошенничестве при строительстве индивидуального жилого дома.

Как сообщили в ведомстве, 13 июля одно из региональных СМИ выпустило сюжет, в котором утверждалось, что уголовное дело было возбуждено только после смерти главного подозреваемого, из-за чего потерпевший якобы лишился возможности возместить причиненный ущерб. В полиции заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Следователи отдела по расследованию преступлений на территории Автозаводского района УМВД России по Нижнему Новгороду завершили расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, потерпевший заключил договор со строительной организацией на возведение индивидуального дома на земельном участке в Дальнеконстантиновском округе. Однако в установленный срок обязательства по договору выполнены не были. Ущерб составил 3,7 млн рублей.

В ходе расследования сотрудники полиции установили двух фигурантов. Уголовное преследование одного из них прекращено в связи со смертью. Директору строительной организации предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Для обеспечения возмещения ущерба следователи наложили арест на квартиру и автомобиль обвиняемого общей стоимостью более 10 млн рублей. По данным полиции, стоимость арестованного имущества превышает сумму причиненного потерпевшему ущерба.

Сейчас уголовного дела находятся на рассмотрении Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что трех жителей региона будут судить за присвоение более 858 тонн каустической соды.

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Теги:
Мошенничество Строительство Суд
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