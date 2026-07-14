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Директора конного клуба вызвали в СК из-за травмы нижегородки

14 июля 2026 12:48 Происшествия
Директора конного клуба вызвали в СК из-за травмы нижегородки

Директора нижегородского конного клуба «Добрый конь» Марию Кузнецову вызвали в Следственный комитет после инцидента с посетительницей, которая, по ее словам, получила травму во время конной прогулки. Об этом Кузнецова сообщила НИА «Нижний Новгород».

Напомним, 24-летняя нижегородка Арина заявила о переломе позвоночника после прогулки верхом в клубе «Добрый конь». По словам девушки, лошадь сбросила ее с седла. После падения она почувствовала сильную боль в области бедра и шеи, а позднее медицинское обследование подтвердило перелом позвоночника.

Директор клуба Мария Кузнецова изложила свою версию произошедшего. По ее словам, девушка «никаких травм не получила, только синяк». Она также заявила, что документов, подтверждающих получение травмы, ей не предоставили.

В СУ СК России по Нижегородской области редакции сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что полиция устанавливает участников драки в нижегородском электробусе.

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Теги:
проверки СК Травма
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