На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 июля 2026 11:30
Плохая уборка платформ в Нижегородской области привела к штрафу в 1,1 млн рублей
14 июля 2026 10:49
Родителей погибшего на СВО нижегородца обманули на 12 млн рублей
14 июля 2026 09:29
Еще один мужчина утонул в Ветлуге в Нижегородской области
14 июля 2026 09:23
Пожар произошел в административном здании в Нижнем Новгороде
13 июля 2026 17:59
Раненый нижегородкой капитан полиции умер в больнице
13 июля 2026 16:55
Тело пропавшего три дня назад мужчины нашли в Ветлуге
13 июля 2026 16:39
Полиция ищет участников жесткой драки в нижегородском электробусе
13 июля 2026 16:26
Арзамасцу дали 9 месяцев принудительных работ за осквернение Вечного огня
13 июля 2026 14:45
Двух мужчин будут судить в Нижегородской области за кражу колес на 30 млн рублей
13 июля 2026 11:42
Американец получил 8 лет в Нижнем Новгороде за обман родственников
Происшествия

Плохая уборка платформ в Нижегородской области привела к штрафу в 1,1 млн рублей

14 июля 2026 11:30 Происшествия
Плохая уборка платформ в Нижегородской области привела к штрафу в 1,1 млн рублей

Ненадлежащая уборка пассажирских платформ в Нижегородской области обернулась штрафами на общую сумму более 1,1 млн рублей. Нарушения выявила Нижегородская транспортная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, ОАО «РЖД» заключило контракт с коммерческой организацией, которая должна была очищать платформы и подходы к ним от снега и наледи. Однако зимой 2026 года подрядчик выполнял свои обязанности ненадлежащим образом.

Необходимые меры по своевременной уборке объектов железнодорожной инфраструктуры не принимались. В результате были нарушены права пассажиров на получение качественных услуг перевозки.

После проверки прокуратура внесла представления руководителям Горьковской дирекции пассажирских обустройств и подрядной организации. От них потребовали устранить нарушения и не допускать подобных ситуаций в дальнейшем.

Кроме того, по материалам прокуратуры Роспотребнадзор привлек к административной ответственности должностных и юридических лиц. Штрафы назначили за оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям, а также за нарушение санитарно-эпидемиологических норм при эксплуатации сооружений и транспорта.

Общая сумма штрафов превысила 1,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с РЖД 50 тысяч рублей в пользу пассажирки, упавшей на наледи в Навашине.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД поезда Прокуратура
Поделиться:
Новости по теме
13 июля 2026 14:45
Двух мужчин будут судить в Нижегородской области за кражу колес на 30 млн рублей
06 июля 2026 11:54
Прокуратура начала проверку после столкновения трех теплоходов под Городцом
18 июня 2026 19:24
Спекулянтам бой: в России введут штрафы за перепродажу железнодорожных билетов
02 марта 2026 10:55
Нижегородец погиб под колесами поезда на станции Киселиха
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных