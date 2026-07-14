Плохая уборка платформ в Нижегородской области привела к штрафу в 1,1 млн рублей Происшествия

Ненадлежащая уборка пассажирских платформ в Нижегородской области обернулась штрафами на общую сумму более 1,1 млн рублей. Нарушения выявила Нижегородская транспортная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, ОАО «РЖД» заключило контракт с коммерческой организацией, которая должна была очищать платформы и подходы к ним от снега и наледи. Однако зимой 2026 года подрядчик выполнял свои обязанности ненадлежащим образом.

Необходимые меры по своевременной уборке объектов железнодорожной инфраструктуры не принимались. В результате были нарушены права пассажиров на получение качественных услуг перевозки.

После проверки прокуратура внесла представления руководителям Горьковской дирекции пассажирских обустройств и подрядной организации. От них потребовали устранить нарушения и не допускать подобных ситуаций в дальнейшем.

Кроме того, по материалам прокуратуры Роспотребнадзор привлек к административной ответственности должностных и юридических лиц. Штрафы назначили за оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям, а также за нарушение санитарно-эпидемиологических норм при эксплуатации сооружений и транспорта.

Общая сумма штрафов превысила 1,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с РЖД 50 тысяч рублей в пользу пассажирки, упавшей на наледи в Навашине.