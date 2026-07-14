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Экс-главу почтовых отделений на Бору осудили за присвоение клиентских денег

14 июля 2026 18:58 Происшествия
Экс-главу почтовых отделений на Бору осудили за присвоение клиентских денег

Фото: Александр Воложанин

Борский городской суд Нижегородской области вынес приговор бывшей начальнице двух отделений почтовой связи, признанной виновной в присвоении вверенных ей денежных средств с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе облсуда.

Установлено, что с апреля по октябрь 2025 года женщина, возглавляя два почтовых отделения, присваивала деньги, полученные от клиентов. Средства поступали в качестве оплаты товаров народного потребления, лотерейных билетов, периодических печатных изданий и почтовых отправлений.

В результате АО «Почта России» был причинен ущерб на сумму свыше 570 тысяч рублей.

Женщина полностью признала вину, раскаялась и частично возместила причиненный ущерб.

По решению суда ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также с нее взыскали более 368 тысяч рублей в пользу АО «Почта России» в счет возмещения материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что «Почта России» изменит правила работы в Нижегородской области с 1 сентября 2026 года.

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Теги:
Почта Суд Хищение
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