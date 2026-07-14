Трое нижегородцев украли более 858 тонн соды: их будут судить Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Трое жителей Нижегородской области предстанут перед судом по делу о присвоении химической продукции промышленного предприятия. Расследование уголовного дела завершили сотрудники регионального главка МВД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемыми по делу проходят индивидуальный предприниматель и двое водителей. По версии следствия, предприниматель, занимавшийся перевозкой химической продукции по договорам транспортно-экспедиционного обслуживания, вступил в сговор с водителями, которых привлекал к транспортировке грузов.

Следствие считает, что с декабря 2024 года по август 2025 года фигуранты во время доставки каустической соды от предприятия-производителя промышленному потребителю систематически сливали часть перевозимой продукции.

Похищенное химическое вещество хранили в специально оборудованном гаражном боксе в Кстовском районе. В помещении находились емкости и оборудование для перекачки и хранения продукции. Впоследствии каустическую соду реализовывали на территории Нижегородской области.

Правоохранители установили два эпизода противоправной деятельности. Общий объем присвоенной продукции превысил 858 тонн, а материальный ущерб собственнику составил 667 674 рубля.

Часть ущерба фигуранты возместили. Кроме того, некоторый объем похищенной продукции сотрудники правоохранительных органов изъяли во время следственных действий.

Троим обвиняемым вменяют преступления, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». На время расследования они находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершили 30 июня 2026 года. Материалы уголовного дела направлены в Кстовский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что экс-главу НКО будут судить за растрату более 720 тысяч рублей в Нижнем Новгороде.