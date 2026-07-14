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Происшествия

36 человек погибло в ДТП на нижегородских дорогах с начала лета

14 июля 2026 13:17 Происшествия
36 человек погибло в ДТП на нижегородских дорогах с начала лета

Фото: Александр Воложанин

За первые полтора месяца лета 2026 года в Нижегородской области произошло более 560 ДТП. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

С 1 июня по 10 июля в области зарегистрировали 562 аварии. В них 36 человек погибли, а еще 703 получили травмы различной степени тяжести.

Среди этих происшествий 40 были массовыми — в них участвовали сразу три и более транспортных средства.

В Госавтоинспекции отмечают, что главными причинами ДТП по-прежнему остаются нарушения правил водителями. Чаще всего аварии происходили из-за превышения скорости — таких случаев насчитали 90.

Еще 61 ДТП связано с тем, что автомобилисты выбирали скорость, не соответствующую дорожным условиям.

Также среди распространенных причин оказались неправильная дистанция между машинами (55), нарушение очередности проезда (74) и несоблюдение требований дорожных знаков (34).

Кроме того, с начала лета в регионе произошло 46 аварий с участием водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения или отказались проходить медосвидетельствование.

В Госавтоинспекции призвали жителей обращать внимание на опасное поведение автомобилистов и сообщать о таких случаях по номеру 112.

Ранее сообщалось, что дикие животные стали причиной 172 аварий на дорогах Нижегородской области.

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Теги:
ГИБДД ДТП Смерть
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