Почти 9 кг домашней молочки из Узбекистана сожгли в нижегородском аэропорту

Инспекторы Россельхознадзора выявили 8,85 кг молочной продукции при досмотре пассажиров в международном аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства.
За прошедшую неделю специалисты проконтролировали 66 авиарейсов, прибывших из стран дальнего зарубежья, СНГ и ЕАЭС.
Во время проверки багажа и ручной клади пассажиров из Узбекистана сотрудники обнаружили пять партий молочной продукции. Она была изготовлена в домашних условиях и ввозилась без заводской упаковки, маркировки, ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора.
Продукцию задержали, после чего утилизировали и уничтожили путем сжигания в печи-крематоре аэропорта.
Кроме того, специалисты провели ветеринарный контроль девяти домашних животных — кошек и собак.
По итогам досмотра на них оформили документы в соответствии с требованиями стран назначения, среди которых государства Евросоюза, Грузия и Абхазия.
Ранее сообщалось, что признаки фальсификации выявили в образце молока в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+