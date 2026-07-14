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Почти 9 кг домашней молочки из Узбекистана сожгли в нижегородском аэропорту

14 июля 2026 16:15 Происшествия
Почти 9 кг домашней молочки из Узбекистана сожгли в нижегородском аэропорту

Инспекторы Россельхознадзора выявили 8,85 кг молочной продукции при досмотре пассажиров в международном аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

За прошедшую неделю специалисты проконтролировали 66 авиарейсов, прибывших из стран дальнего зарубежья, СНГ и ЕАЭС.

Во время проверки багажа и ручной клади пассажиров из Узбекистана сотрудники обнаружили пять партий молочной продукции. Она была изготовлена в домашних условиях и ввозилась без заводской упаковки, маркировки, ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора.

Продукцию задержали, после чего утилизировали и уничтожили путем сжигания в печи-крематоре аэропорта.

Кроме того, специалисты провели ветеринарный контроль девяти домашних животных — кошек и собак.

По итогам досмотра на них оформили документы в соответствии с требованиями стран назначения, среди которых государства Евросоюза, Грузия и Абхазия.

Ранее сообщалось, что признаки фальсификации выявили в образце молока в Нижегородской области.

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Теги:
Аэропорт молоко Россельхознадзор
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