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Происшествия

Пожар произошёл в десятиэтажном доме на ул.Верхнепечерская в Нижнем Новгороде 4 декабря

05 декабря 2018 10:55  [44] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар произошёл в десятиэтажном доме на ул.Верхнепечерская в Нижнем Новгороде 4 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже десятиэтажного дома на улице Верхнепечерская поступило в МЧС в 06:14. Спасатели эвакуировали по лестничным маршам 20 человек, в том числе одного ребёнка. Из них никто не пострадал.

В результате пожара обгорела внутренняя отделка в квартире на площади 10 кв.метров. Предположительно, причиной пожара стала неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.

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Теги:
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