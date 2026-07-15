Судье дали условку за неправосудный приговор в Нижегородской области Происшествия

Починковский районный суд Нижегородской области вынес приговор судье Краснослободского районного суда Республики Мордовия Вячеславу Круглову. Его признали виновным по ч. 1 ст. 305 УК РФ — за вынесение заведомо неправосудного приговора, сообщили в пресс-службе облсуда.



Установлено, что когда Круглов работал судьей Зубово-Полянского районного суда Мордовии, он рассматривал уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, которое по неосторожности повлекло смерть человека»).



По личной просьбе представителей судейского сообщества Республики Мордовия он назначил обвиняемому наказание ниже низшего предела, незаконно применив статью 64 УК РФ. Мужчина получил два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишение права управлять транспортом на два года.



Позже, 16 февраля 2022 года, Верховный суд РФ отменил этот приговор в кассационном порядке. Было установлено, что назначенное наказание ниже низшего предела не соответствовало целям и задачам уголовного закона.



Сам Круглов вину не признал. В суде он заявил, что принимал решение, руководствуясь только законом и своими убеждениями.



В итоге суд назначил ему один год и пять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и десять месяцев. Также на два года ему запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в судебной системе.



Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что ВККС одобрила кандидатуру Леонида Ломиворотова на пост председателя Арбитражного суда Нижегородской области.