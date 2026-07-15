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Крановщик погиб во время обрезки деревьев возле парка в Лыскове

15 июля 2026 10:24 Происшествия
Крановщик погиб во время обрезки деревьев возле парка в Лыскове

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Мужчина погиб в результате падения автомобильного крана с рабочей платформой в Лыскове. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла 14 июля во время работ по спилу аварийных деревьев. 75-летний мужчина находился на рабочей платформе крана, которая также упала. Потерпевший скончался на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что СК завел дело после травмирования нижегородки, упавшей с лошади в конном клубе. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Теги:
Лысково СК Смерть
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