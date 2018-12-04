Стоимость бензина и дизтоплива в Нижегородской области за год увеличилось почти на 12% Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Стоимость бензина и дизельного топлива в Нижегородской области за год увеличилось почти на 12%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной антимонопольной службы.

По данным ведомства, стоимость бензина и дизтоплива в Нижегородской области за 11 месяцев 2018 года увеличилось в среднем на 11,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В том числе стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась с 37,5 рублей до 41,11 рублей, бензина АИ-95 - с 40,34 рублей до 43,94 рублей, цена литра дизельного топлива выросла с 39,04 рублей до 45,51 рублей.