Последние новости рубрики Экономика
05 декабря 2018 14:33  [9] Бюджет Нижегородской области за 11 месяцев исполнен с профицитом в 11 млрд рублей
05 декабря 2018 13:04  [76] Стоимость бензина и дизтоплива в Нижегородской области за год увеличилось почти на 12%
05 декабря 2018 11:43  [714] Госдолг Нижегородской области за 11 месяцев снизился на 4% - до 72,8 млрд рублей
05 декабря 2018 11:38  [172] Администрация повысила оклад руководителя "Нижегородпассажиравтотранса" на 20%
04 декабря 2018 17:06  [223] Нижегородец предложил инвестировать городские бюджетные деньги в криптовалюту
04 декабря 2018 13:48  [242] Нижегородская администрация планирует увеличить доходы и расходы бюджета-2018 на 117 млн рублей в декабре
04 декабря 2018 11:27  [270] Кредиторка нижегородских МП за 9 месяцев выросла на 5% - до 3,5 млрд рублей
03 декабря 2018 18:22  [313] Нижегородская область и "ЛУКОЙЛ" намерены развивать инвестиционные проекты
03 декабря 2018 15:52  [1640] Региональный этап международного чемпионата по стратегии бизнеса "Кубок Волги" впервые пройдёт в Нижнем Новгороде 4 декабря
02 декабря 2018 09:17  [1586] Депутат ЗС НО Сергей Зуденков поздравил работников банковского сектора с профессиональным праздником
Экономика

Стоимость бензина и дизтоплива в Нижегородской области за год увеличилось почти на 12%

05 декабря 2018 13:04  [76] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Стоимость бензина и дизельного топлива в Нижегородской области за год увеличилось почти на 12%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной антимонопольной службы.

По данным ведомства, стоимость бензина и дизтоплива в Нижегородской области за 11 месяцев 2018 года увеличилось в среднем на 11,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В том числе стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась с 37,5 рублей до 41,11 рублей, бензина АИ-95 - с 40,34 рублей до 43,94 рублей, цена литра дизельного топлива выросла с 39,04 рублей до 45,51 рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph