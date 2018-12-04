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Определены номинанты премии "Пробуждение" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в оргкомитете 5 декабря 2018 года.
Награждение состоится 13 декабря в пресс-центре "Медиа Страйк Холл" в 19:00.
Коллегия нижегородского Эксперт-клуба утвердила шорт-лист номинантов премии. Ранее претенденты на получение награды были определены независимым экспертным советом, в состав которого входят политологи, общественные деятели, социологи, руководители нижегородских СМИ, известные журналисты, а также лауреаты премии "Пробуждение" прошлых лет.
Премия традиционно вручается в 13 номинациях. Первая из номинаций — "Лидер года" — обладает статусом Гран-при, а номинация "Другой будильник", напротив, является антипремией и вручается за сомнительные достижения.
В 2018 году "пробуждающие будильники" (символ премии) будут вручены в седьмой раз подряд. Всего за время существования премии были вручены 72 награды.
Шорт-лист 2018
Номинация "Лидер года"
Присуждается персоналии, внесшейзначительный личный и/или профессиональный вклад в развитие и продвижение возглавляемых ею проектов
Евгений Люлин, и.о. вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области
За умение руководить и работать в непростых политических условиях
Павел Милославский, директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры
За проект "Другая музыка. Пярт" и большой личный вклад в развитие культуры Нижнего Новгорода
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области
За открытую избирательную кампанию и за результативное лоббирование интересов региона
Номинация "Поступок года"
Присуждается персоналии либо группе лиц, чьи действия, позиция, заявления, инициативы не остались незамеченными и вызвали значительный общественный резонанс
Евгений Бибиков, сотрудник службы охраны
Эффектно эвакуировал девушек из затопленных машин и стал звездой Интернета
Рок-группа "Элизиум"
Отказалась от участия в фестивале "Нашествие", объяснив это нежеланием участвовать в пропаганде милитаризма
Номинация Comeback года
Присуждается за внезапное (или напротив, предсказуемое), бурно обсуждаемое и комментируемое возвращение в общественно-политическую жизнь города и области
Сергей Капков
Вошел в совет директоров Корпорации развития Нижегородской области
Информационное агентство "Нижний Сейчас"
Возобновило свою информационно-аналитическую деятельность спустя девять месяцев затишья
Дмитрий Черышев
Вернулся в родной город и возглавил футбольный клуб "Нижний Новгород"
Номинация "Эксперт года"
Присуждается персоналии, чьи экспертные заключения являются наиболее профессиональными, злободневными, оригинальными и объективными
Валентина Бузмакова, политический обозреватель
Пристально и беспристрастно обозревает политические ландшафты региона
Александр Иванов, доцент кафедры ЮНЕСКОНижегородского государственного архитектурно-строительного университета
Профессионально аргументирует свое видение проблем развития города
АсхатКаюмов, директор экологического центра "Дронт"
Является признанным и непререкаемым авторитетом в области экологии
Номинация "Твердость позиции"
Присуждается персоналии либо группе лиц, планомерно, последовательно, упорно и несгибаемо отстаивающих свои убеждения, принципы и идеи
Группа активистов из Балахны
За бескомпромиссную борьбу с коррупцией и противостояние фигурантам "дела братьев Глушковых"
Мария Попова, правозащитник и общественный деятель
За несгибаемость, последовательность и обостренное чувство справедливости
Общественное движение "Деревянные города"
За значимый вклад в дело сохранения историко-культурных объектов Нижнего Новгорода
Номинация "Новые лица"
Присуждается персоналии, впервые ярко и громко заявившей о себе в общественной, политической, медийной, культурной, спортивной жизни города и области
Артем Баранов
Человек, который не только задал важный вопрос Владимиру Путину, но и получил на него утвердительный ответ
Татьяна Гартман
Училка, которая стала звездой ютьюба, уличая знаменитостей в неграмотности
Иван Носков
Сибиряк, неожиданно занявший пост заместителя мэра Нижнего Новгорода
Даниил Трифонов
Пианист, который заслуженно стал лауреатом престижной музыкальной премии Grammy
Номинация "Проект года в сфере гражданского общества"
Присуждается за создание, развитие и продвижение гражданских проектов и сообществ, а также организацию событий и проведение проектов в сфере образования, культуры и искусства
"Академиум"
Социально-образовательный проект, просвещающий нижегородцев в формате интересных лекций
"Арт-Овраг"
Ежегодный фестиваль городской культуры, проходящий в Выксе и давно ставший событием российского масштаба
"Том Сойер"
Фестиваль восстановления исторической среды, объединивший градозащитников, неравнодушных горожан и городские власти
Номинация "Профессиональный журналистский проект"
Присуждается за наиболее яркие и заметные достижения в личной и/или корпоративной профессиональной деятельности нижегородских средств массовой информации и коммуникации
Авторский проект Koza.Press
Несмотря ни на что, продолжает следовать выбранным принципам и приоритетам
Информационное агентство "Нижний Сейчас"
Посвежело, обновилось, набралось сил, обогатилось новыми авторами и темами
Газета "Селедка"
В неповторимой авторской манере увлекательно рассказывает о культурной жизни города и не только
Номинация "Лидер социальной (сетевой) журналистики"
Присуждается за активную, конструктивную и содержательную деятельность в нижегородском сегменте коммуникативных платформ Интернета
Андрей Вовк
Является одним из самых читаемых нижегородских сетевых авторов
Игорь Преображенский
Запустил проект "Игорь Престолов" и усилил внимание к культурной жизни города
Ирина Славина
Не отступает и не сдается
Номинация "За принципиальность и гражданскую позицию журналиста"
Присуждается сотрудникам СМИ, которые честно, самоотверженно и качественно выполняют свой профессиональный долг
Светлана Глазова, телекомпания "Волга"
Стала победителем всероссийского конкурса "Правда и справедливость"
Роман Кряжев, Приволжское представительство издательского дома "Коммерсантъ"
Демонстрирует неизменно высокое качество авторских материалов
Александр Пичугин и Александр Седов, проект "Репортер-НН"
Являются одними из наиболее цитируемых нижегородских авторов
Ирина Славина, проект Koza.Press
Публикует материалы на темы, которых избегают почти все нижегородские журналисты
Номинация "За личный вклад в развитие гражданского общества"
Присуждается за большой личный вклад в процесс развития гармоничных общественных отношений и становления гражданского общества
Имя лауреата будет озвучено во время церемонии
Номинация "Партнер года"
(за готовность к открытому диалогу с гражданским обществом)
Присуждается представителям власти и органов управления за реализацию принципов открытости, диалогичности и уважения к партнерам в профессиональной деятельности
Вадим Власов, министр транспорта и автодорог Нижегородской области
За открытость и готовность вести содержательный и конструктивный диалог в режиме онлайн
Владимир Панов, глава города Нижнего Новгорода
За регулярные и тесные персональные контакты с горожанами, журналистами, общественными активистами
Номинация "Другой будильник"
Присуждается за деяния, противоречащие духу, идее и миссии премии "Пробуждение"
Имя лауреата будет озвучено во время церемонии
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