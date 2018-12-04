Определены номинанты премии "Пробуждение" в Нижнем Новгороде Общество

Определены номинанты премии "Пробуждение" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в оргкомитете 5 декабря 2018 года.

Награждение состоится 13 декабря в пресс-центре "Медиа Страйк Холл" в 19:00.

Коллегия нижегородского Эксперт-клуба утвердила шорт-лист номинантов премии. Ранее претенденты на получение награды были определены независимым экспертным советом, в состав которого входят политологи, общественные деятели, социологи, руководители нижегородских СМИ, известные журналисты, а также лауреаты премии "Пробуждение" прошлых лет.

Премия традиционно вручается в 13 номинациях. Первая из номинаций — "Лидер года" — обладает статусом Гран-при, а номинация "Другой будильник", напротив, является антипремией и вручается за сомнительные достижения.

В 2018 году "пробуждающие будильники" (символ премии) будут вручены в седьмой раз подряд. Всего за время существования премии были вручены 72 награды.

Шорт-лист 2018

Номинация "Лидер года"

Присуждается персоналии, внесшейзначительный личный и/или профессиональный вклад в развитие и продвижение возглавляемых ею проектов

Евгений Люлин, и.о. вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области

За умение руководить и работать в непростых политических условиях

Павел Милославский, директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры

За проект "Другая музыка. Пярт" и большой личный вклад в развитие культуры Нижнего Новгорода

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

За открытую избирательную кампанию и за результативное лоббирование интересов региона

Номинация "Поступок года"

Присуждается персоналии либо группе лиц, чьи действия, позиция, заявления, инициативы не остались незамеченными и вызвали значительный общественный резонанс

Евгений Бибиков, сотрудник службы охраны

Эффектно эвакуировал девушек из затопленных машин и стал звездой Интернета

Рок-группа "Элизиум"

Отказалась от участия в фестивале "Нашествие", объяснив это нежеланием участвовать в пропаганде милитаризма

Номинация Comeback года

Присуждается за внезапное (или напротив, предсказуемое), бурно обсуждаемое и комментируемое возвращение в общественно-политическую жизнь города и области

Сергей Капков

Вошел в совет директоров Корпорации развития Нижегородской области

Информационное агентство "Нижний Сейчас"

Возобновило свою информационно-аналитическую деятельность спустя девять месяцев затишья

Дмитрий Черышев

Вернулся в родной город и возглавил футбольный клуб "Нижний Новгород"

Номинация "Эксперт года"

Присуждается персоналии, чьи экспертные заключения являются наиболее профессиональными, злободневными, оригинальными и объективными

Валентина Бузмакова, политический обозреватель

Пристально и беспристрастно обозревает политические ландшафты региона

Александр Иванов, доцент кафедры ЮНЕСКОНижегородского государственного архитектурно-строительного университета

Профессионально аргументирует свое видение проблем развития города

АсхатКаюмов, директор экологического центра "Дронт"

Является признанным и непререкаемым авторитетом в области экологии

Номинация "Твердость позиции"

Присуждается персоналии либо группе лиц, планомерно, последовательно, упорно и несгибаемо отстаивающих свои убеждения, принципы и идеи

Группа активистов из Балахны

За бескомпромиссную борьбу с коррупцией и противостояние фигурантам "дела братьев Глушковых"

Мария Попова, правозащитник и общественный деятель

За несгибаемость, последовательность и обостренное чувство справедливости

Общественное движение "Деревянные города"

За значимый вклад в дело сохранения историко-культурных объектов Нижнего Новгорода

Номинация "Новые лица"

Присуждается персоналии, впервые ярко и громко заявившей о себе в общественной, политической, медийной, культурной, спортивной жизни города и области

Артем Баранов

Человек, который не только задал важный вопрос Владимиру Путину, но и получил на него утвердительный ответ

Татьяна Гартман

Училка, которая стала звездой ютьюба, уличая знаменитостей в неграмотности

Иван Носков

Сибиряк, неожиданно занявший пост заместителя мэра Нижнего Новгорода

Даниил Трифонов

Пианист, который заслуженно стал лауреатом престижной музыкальной премии Grammy

Номинация "Проект года в сфере гражданского общества"

Присуждается за создание, развитие и продвижение гражданских проектов и сообществ, а также организацию событий и проведение проектов в сфере образования, культуры и искусства

"Академиум"

Социально-образовательный проект, просвещающий нижегородцев в формате интересных лекций

"Арт-Овраг"

Ежегодный фестиваль городской культуры, проходящий в Выксе и давно ставший событием российского масштаба

"Том Сойер"

Фестиваль восстановления исторической среды, объединивший градозащитников, неравнодушных горожан и городские власти

Номинация "Профессиональный журналистский проект"

Присуждается за наиболее яркие и заметные достижения в личной и/или корпоративной профессиональной деятельности нижегородских средств массовой информации и коммуникации

Авторский проект Koza.Press

Несмотря ни на что, продолжает следовать выбранным принципам и приоритетам

Информационное агентство "Нижний Сейчас"

Посвежело, обновилось, набралось сил, обогатилось новыми авторами и темами

Газета "Селедка"

В неповторимой авторской манере увлекательно рассказывает о культурной жизни города и не только

Номинация "Лидер социальной (сетевой) журналистики"

Присуждается за активную, конструктивную и содержательную деятельность в нижегородском сегменте коммуникативных платформ Интернета

Андрей Вовк

Является одним из самых читаемых нижегородских сетевых авторов

Игорь Преображенский

Запустил проект "Игорь Престолов" и усилил внимание к культурной жизни города

Ирина Славина

Не отступает и не сдается

Номинация "За принципиальность и гражданскую позицию журналиста"

Присуждается сотрудникам СМИ, которые честно, самоотверженно и качественно выполняют свой профессиональный долг

Светлана Глазова, телекомпания "Волга"

Стала победителем всероссийского конкурса "Правда и справедливость"

Роман Кряжев, Приволжское представительство издательского дома "Коммерсантъ"

Демонстрирует неизменно высокое качество авторских материалов

Александр Пичугин и Александр Седов, проект "Репортер-НН"

Являются одними из наиболее цитируемых нижегородских авторов

Ирина Славина, проект Koza.Press

Публикует материалы на темы, которых избегают почти все нижегородские журналисты

Номинация "За личный вклад в развитие гражданского общества"

Присуждается за большой личный вклад в процесс развития гармоничных общественных отношений и становления гражданского общества

Имя лауреата будет озвучено во время церемонии

Номинация "Партнер года"

(за готовность к открытому диалогу с гражданским обществом)

Присуждается представителям власти и органов управления за реализацию принципов открытости, диалогичности и уважения к партнерам в профессиональной деятельности

Вадим Власов, министр транспорта и автодорог Нижегородской области

За открытость и готовность вести содержательный и конструктивный диалог в режиме онлайн

Владимир Панов, глава города Нижнего Новгорода

За регулярные и тесные персональные контакты с горожанами, журналистами, общественными активистами

Номинация "Другой будильник"

Присуждается за деяния, противоречащие духу, идее и миссии премии "Пробуждение"

Имя лауреата будет озвучено во время церемонии