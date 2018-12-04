Нижегородский филиал Альфа-Банка за 9 месяцев увеличил операционную прибыль на 22% Бизнес

Нижегородский филиал Альфа-Банка за 9 месяцев увеличил операционную прибыль на 22% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и составила 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба филиала.

Средства клиентов Нижегородского филиала превысили 19,5 млрд рублей, что на 31% больше, чем годом ранее. Из них средства физических лиц (депозиты и текущие счета) показали рост на 37% - до 13,9 млрд рублей.

На 1 октября 2018 года совокупный кредитный портфель филиала вырос на 25% и достиг показателя 11,3 млрд рублей. Кредитный розничный портфель увеличился на 56% - до 6,1 млрд рублей.

"По данным национального бюро кредитных историй (НБКИ) в январе-сентябре общее число выданных в России кредитных карт увеличилось на 66,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Высокую динамику количества выданных кредитных карт подтверждают и показатели Альфа-Банка в Нижнем Новгороде", - сказал руководитель по развитию сети отделений Нижегородского филиала Альфа-Банка Виталий Чайка.

"Такой спрос обусловлен несколькими факторами. В этом году мы значительно сократили срок рассмотрения заявок, оптимизировали необходимый пакет документов, предоставили больше возможностей для рефинансирования кредита по более привлекательным ставкам", - добавил он.

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Альфа-Банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.