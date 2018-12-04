Подставной сайт управления Роспотребнадзора с платными услугами выявлен в Нижегородской области Общество

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области выявлен сайт, предлагающий платные услуги потребителям от имени Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба управления 5 декабря 2018 года.



Согласно информации, адрес подставного сайта: https://рос-потреб-надзор.рф/nnovgorod.html. На нём размещена информация о "якобы" общественной приёмной Роспотребнадзора в Нижнем Новгороде и указан телефон горячей линии - 8 (800) 550-71-95. "Обращаем внимание граждан и предпринимателей, что указанный сайт создан неизвестными лицами и к деятельности управления Роспотребнадзора по Нижегородской области отношения не имеет. При звонке по указанному на сайте номеру горячей линии неизвестные лица предлагают оказать платные услуги по защите прав потребителей и посетить офис организации "Юридическая компания", осуществляющей деятельность по адресу: ул. Пискунова, 22/8", - заявили в управлении.

Сообщается также, что управление направило информацию в правоохранительные органы для принятия мер.

При этом действующий сайт управления Роспотребнадзора расположен по адресу http://www.52.rospotrebnadzor.ru/, официальные телефоны горячей линии Управления 8 (831) 436-78-90, 436-77-92.