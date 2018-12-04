Ранее судимая нижегородка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 1,5 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ранее судимая нижегородка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 5 декабря 2018 года.

Согласно информации, 50-летняя женщина обвиняется в совершении 14 эпизодов мошенничества. Ущерб составил более 1,5 млн рублей.

По информации прокуратуры, жертвами обвиняемой были одинокие пожилые и престарелые женщины. «В каждом случае женщина действовала по одной схеме: еще у дома на улице она выбирала потенциальную жертву, представлялась ей участковым врачом поликлиники, поясняя, что она проводит медицинский осмотр на дому. Потерпевшие приглашали обвиняемую пройти к ним в квартиру, где она убеждала их, что на них наложена порча и необходимо провести «очищение» имеющихся у них ювелирных украшений. Потерпевшие передавали ей золотые изделия и денежные средства, с которыми женщина якобы производила необходимые манипуляции, заворачивая их в бумагу, а фактически похищала их, передавая в обмен потерпевшим пустые газетные свертки, которые можно было, по ее заверениям, открыть лишь перед сном», - отмечает ведомство.



Свою вину обвиняемая признала частично. Отмечается, что ранее она дважды была судима за совершение аналогичных преступлений, освободилась из мест лишения свободы в июне 2017 года.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд. Обвиняемой грозит до девяти лет лишения свободы.