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Бизнес

Нижегородский "Гидромаш" завершил планируемые в 2018 году поставки агрегатов шасси для самолетов Ил-96-300

05 декабря 2018 16:30  [61] Бизнес
Ил-96-300 – в цехе окончательной сборки ВАСО

Ил-96-300 – в цехе окончательной сборки ВАСО

Фото: с сайта ВАСО

Нижегородское ОАО "Гидромаш" (ведущий российский производитель шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов) завершил отгрузку передних опор шасси для двух пассажирских широкофюзеляжных самолетов Ил-96-300. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Опоры шасси отправлены ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО), которое осуществляет сборку Ил-96-300. Как сообщает "Гидромаш", работа по производству шасси велась в рамках конверсионных программ, предусматривающих увеличение выпуска продукции гражданского назначения, и нацелена на обеспечение новыми воздушными судами летного отряда президента РФ.

По данным ВАСО, в цех окончательной сборки завода 31 октября текущего года поступили фюзеляж и крыло 25-го самолета Ил-96-300. В это же время на завод начали поступать первоочередные детали самолета Ил-96-400М.

В пресс-службе "Гидромаша" сообщили также, что в ближайших планах нижегородского предприятия - приступить к выпуску агрегатов шасси для самолетов Ил-96-400.

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