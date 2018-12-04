Нижегородский "Гидромаш" завершил планируемые в 2018 году поставки агрегатов шасси для самолетов Ил-96-300

Ил-96-300 – в цехе окончательной сборки ВАСО
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Нижегородское ОАО "Гидромаш" (ведущий российский производитель шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов) завершил отгрузку передних опор шасси для двух пассажирских широкофюзеляжных самолетов Ил-96-300. Об этом сообщает пресс-служба завода.
Опоры шасси отправлены ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО), которое осуществляет сборку Ил-96-300. Как сообщает "Гидромаш", работа по производству шасси велась в рамках конверсионных программ, предусматривающих увеличение выпуска продукции гражданского назначения, и нацелена на обеспечение новыми воздушными судами летного отряда президента РФ.
По данным ВАСО, в цех окончательной сборки завода 31 октября текущего года поступили фюзеляж и крыло 25-го самолета Ил-96-300. В это же время на завод начали поступать первоочередные детали самолета Ил-96-400М.
В пресс-службе "Гидромаша" сообщили также, что в ближайших планах нижегородского предприятия - приступить к выпуску агрегатов шасси для самолетов Ил-96-400.
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