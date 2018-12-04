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Политика

"Региональное отделение "Единой России" подключит к своей работе молодых парламентариев", - Денис Москвин

05 декабря 2018 17:59  [73] Политика
Денис Москвин на встрече с нижегородскими молодыми депутатами в Госдуме

Денис Москвин на встрече с нижегородскими молодыми депутатами в Госдуме

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

"Региональное отделение "Единой России" подключит к своей работе молодых парламентариев", - сказал Депутат Государственной Думы, Секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин по итогам встречи с нижегородскими молодыми депутатами в Госдуме.

Представителям делегации Совета молодых парламентариев рассказали об особенностях работы депутата Государственной Думы, а также познакомили с деятельностью комитетов нижней палаты парламента.

По словам Дениса Москвина, подобные встречи должны стать регулярными, кроме того, для молодых депутатов региона следует разработать программу стажировки в стенах Государственной Думы.

"Нижегородская молодежь сегодня очень активна, молодые люди действительно вносят значительный вклад в развитие региона, не только принимая участие в реализации различных социальных проектов, но и инициируя их самостоятельно. И в этом смысле углубление их знаний в законотворческой деятельности и возможность пройти практику непосредственно в Государственной Думе, имеет определяющее значение для их дальнейшей работы", - рассказал Денис Москвин.

По словам председателя Совета молодых депутатов Нижегородской области Олега Бабушкина, на встрече были затронуты важные для молодого поколения темы, такие как молодежная политика, поддержка молодежных инициатив, участие молодых депутатов в программах и проектах партии.

"Встреча прошла в формате открытого диалога, состоялся весьма живой и интересный разговор. Вопросы молодёжной политики, которые обсуждаются в Госдуме, должны обсуждаться в молодёжной аудитории", - считает Олег Бабушкин.

"На встрече мы говорили о работе депутатов в Государственной Думе, о партийных проектах "Единой России". Мы узнали этапы разработки законопроектов, как проходит голосование и принятие законов. Обсудили итоги реализации партпроектов в Нижегородской области в этом году и дальнейшие планы. Пришли к единому мнению, что необходимо более активно привлекать молодежь к участию в политических процессах, общественной деятельности, социальных проектах", - пояснил депутат.

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