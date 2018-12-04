Альфа-Банк вывел основные кассовые операции клиентов-юрлиц в банкоматную сеть Бизнес

Альфа-Банк вывел основные кассовые операции клиентов-юрлиц в банкоматную сеть. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь корпоративные клиенты Альфа-Банка теперь могут совершать все самые востребованные кассовые операции с наличными средствами в банкоматной сети банка.

В пресс-службе отметили, что такое решение является уникальным для российского рынка, поскольку при снятии наличных по корпоративной карте банка клиент может одновременно получить в банкомате документы, необходимые для его первичной отчетности, а именно чек с указанием цели использования наличных денежных средств.

Посещение банковской кассы, в которой ранее клиент получал данные документы, теперь не требуется.

Данная услуга доступна во всех банкоматах Альфа-Банка. Сейчас банкоматная сеть кредитного учреждения насчитывает более 3,7 тысячи устройств по всей России.

Согласно требованиям законодательства, при работе с наличными денежными средствами юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны указывать источник получения средств (при внесении наличных на счет) и цель их использования (при выдаче наличных в банкомате). Каждую операцию компания или ИП должны отразить в первичной отчетности, предоставляемой в ФНС и другие надзорные органы, подтвердив соответствующим кассовым документом.

Для снятия наличных в банкоматах Банка клиенты могут использовать корпоративные карты Альфа-Cash Ультра, Альфа-Cash Лайф, Альфа-Cash Персона.

Комиссии за снятие в банкоматах наличных и лимиты на снятие по корпоративным картам зависят от условий пакета услуг, выбранного клиентом.

Ранее, в ноябре 2017 года, Альфа-Банк предложил клиентам-юрлицам и индивидуальным предпринимателям сервис по внесению наличной выручки на расчетный счет через банкомат с получением необходимых документов.

Таким образом, банк вывел в банкоматную сеть наиболее востребованные клиентами типы кассовых операций (на внесение и снятие наличных средств приходится около 90% всех кассовых операций).

В пресс-службе отметили, что в Альфа-Банке обслуживается более 400 тысяч клиентов-юрлиц и ИП.

"Наша задача - предоставить клиентам технологичные решения для всех операций, включая такую консервативную, зарегулированную область, как кассовое обслуживание юрлиц. Теперь нашим клиентам круглосуточно доступны все основные кассовые операции и кассовые документы", - сказала директор по развитию расчетных продуктов Альфа-Банка Ирина Пономарева.

"Предпринимателям не понадобится заранее заказывать наличные средства и тратить время на поездку в отделение Банка, все можно сделать через банкомат. Мы ожидаем, что минимум половина клиентов предпочтет новый сервис, что разгрузит работу касс и позволит банку сократить операционные расходы", - добавила она.

СПРАВКА:

Альфа-Банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.