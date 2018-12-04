Нижегородская область победила во всероссийском конкурсе добровольчества

Здание правительства Нижегородской области
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Нижегородская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По его словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, эта победа - показатель сплоченной работы волонтерских организаций и органов власти.
"Приятно, что именно в Год Добровольца отмечены достижения региона в развитии волонтерского движения. По количеству волонтеров и организаций Нижегородская область находится в лидерах: только официальных добровольцев у нас зарегистрировано 18 тысяч человек. И это не предел, ведь каждый новый проект привлекает еще больше участников", - сказал Глеб Никитин.
Всего на конкурс "Регион добрых дел" поступили заявки от 50 регионов страны.
Всероссийский конкурс "Регион добрых дел" организован Федеральным агентством по делам молодежи в целях выявления и поддержки лучших практик.
В ноябре текущего года пресс-служба правительства сообщала, что нижегородский проект создания Центра поддержки и развития добровольческих инициатив за победу в этом конкурсе получит субсидию в размере 11,9 млн рублей.
"Создание ресурсного центра по развитию добровольчества позволит решить ряд важных задач. В частности, это послужит отправной точкой для создания сети центров добровольчества в муниципалитетах", - сказал тогда Глеб Никитин.
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