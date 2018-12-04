Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2018 19:13  [68] Нижегородская область победила во всероссийском конкурсе добровольчества
05 декабря 2018 18:37  [458] Теннис хотят внедрить в нижегородских школах в качестве дополнительного урока
05 декабря 2018 16:46  [819] Первые классы гимназии № 13 Нижнего Новгорода закрыты на карантин
05 декабря 2018 16:40  [126] Глеб Никитин поздравил нижегородских учёных с открытием в сфере лечения онкозаболеваний
05 декабря 2018 16:05  [92] Благотворительный проект "Короб добрых дел" пройдет в Нижнем Новгороде 17-30 декабря
05 декабря 2018 15:44  [947] Ковчег с мощами Феодора Ушакова прибудет в Нижний Новгород 6 декабря
05 декабря 2018 14:05  [137] Прокуратура потребовала от филиала ФСС в Нижнем Новгороде обеспечить более 600 инвалидов средствами реабилитации
05 декабря 2018 13:43  [1111] Подставной сайт управления Роспотребнадзора с платными услугами выявлен в Нижегородской области
05 декабря 2018 13:24  [142] Определены номинанты премии "Пробуждение" в Нижнем Новгороде
05 декабря 2018 12:31  [116] Работы по ремонту фасадов ведутся на почти 90 домах в Нижнем Новгороде в 2018 году
Общество

Нижегородская область победила во всероссийском конкурсе добровольчества

05 декабря 2018 19:13  [68] Общество
Здание правительства Нижегородской области

Здание правительства Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По его словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, эта победа - показатель сплоченной работы волонтерских организаций и органов власти.

"Приятно, что именно в Год Добровольца отмечены достижения региона в развитии волонтерского движения. По количеству волонтеров и организаций Нижегородская область находится в лидерах: только официальных добровольцев у нас зарегистрировано 18 тысяч человек. И это не предел, ведь каждый новый проект привлекает еще больше участников", - сказал Глеб Никитин.

Всего на конкурс "Регион добрых дел" поступили заявки от 50 регионов страны.

Всероссийский конкурс "Регион добрых дел" организован Федеральным агентством по делам молодежи в целях выявления и поддержки лучших практик.

В ноябре текущего года пресс-служба правительства сообщала, что нижегородский проект создания Центра поддержки и развития добровольческих инициатив за победу в этом конкурсе получит субсидию в размере 11,9 млн рублей.

"Создание ресурсного центра по развитию добровольчества позволит решить ряд важных задач. В частности, это послужит отправной точкой для создания сети центров добровольчества в муниципалитетах", - сказал тогда Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph