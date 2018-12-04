Глеб Никитин назначил главой представительства Нижегородской области в Москве Артема Булатова Политика

Артем Булатов Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 декабря назначил Артема Булатова руководителем представительства региона в Москве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее эту должность занимал Игорь Зотов, который сейчас руководит аппаратом правительства Нижегородской области.

"Артему Булатову поставлена задача продолжать активную деятельность нижегородского представительства по взаимодействию с федеральными органами власти и лоббированию интересов региональной экономики. Уверен, что опыт работы Булатова в федеральных структурах и реализации крупных проектов в сфере цифровой экономики позволит выполнить эту задачу", - сказал управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин.

СПРАВКА:

Артем Булатов в 2009 году окончил магистратуру ГУ ВШЭ, а в 2010 году - магистратуру Университета Кент (Великобритания). Также обучался в академии народного хозяйства и госслужбы при правительстве РФ.

В 2010-2011 гг являлся советником политического департамента ЦИК ВПП "Единая Россия", с 2011 по 2013 гг - модератор управленческих программ в "Сколково", также с 2011 года по 2014 год - являлся гендиректором национальной службы мониторинга, в 2016-2018 гг. - реализовывал проекты в сфере цифровой экономики в странах Европы, Латинской Америки и Азии.