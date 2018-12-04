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Экономика

Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

06 декабря 2018 00:58  [37] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбербанк ввел ограничения на перевод денег по номеру телефона.

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе банка, клиенты Сбербанка смогут осуществить перевод денег по номеру телефона только на дебетовые карты.

Представитель Сбербанка пояснил, что денежные переводы на дебетовые карты будут поступать как и раньше - по номеру телефона или по номеру карты. А средства на кредитную карту будут поступать по номеру карты.

По данным пресс-службы банка, данное нововведение обусловлено жалобами клиентов, которые случайно переводили деньги на кредитную карту. При этом услуга вывода средств с кредитной карты у банка является платной. Чтобы избежать таких ситуаций Сбербанк изменил механизм перевода средств.

В колл-центре банка ТАСС сообщили, что исключение кредитной карты из алгоритма перевода денежных средств по номеру телефона начинается поэтапно по регионам с 3 декабря. При этом информацией по отдельным регионам колл-центр не располагает.

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