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Происшествия

Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе на ул. Бурнаковская в Нижнем Новгороде 4 декабря

06 декабря 2018 09:08  [88] Происшествия

Фото: группа "ЧП-ДТП Нижний Новгород"

Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе на ул. Бурнаковская в Нижнем Новгороде 4 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 17:50 на нерегулируемом пешеходном переходе у кольцевого движения на ул.Бурнаковской. Согласно информации, 44-летний водитель автомобиля Opel совершил наезд на переходившую дорогу женщину.

В результате ДТП 54-летняя женщина была госпитализирована с тяжёлой сочетанной травмой.

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