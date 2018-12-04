Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе на ул. Бурнаковская в Нижнем Новгороде 4 декабря Происшествия

Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе на ул. Бурнаковская в Нижнем Новгороде 4 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 17:50 на нерегулируемом пешеходном переходе у кольцевого движения на ул.Бурнаковской. Согласно информации, 44-летний водитель автомобиля Opel совершил наезд на переходившую дорогу женщину.

В результате ДТП 54-летняя женщина была госпитализирована с тяжёлой сочетанной травмой.