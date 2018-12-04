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Происшествия

Два пожара произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода 5 декабря

06 декабря 2018 10:54  [467] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Два пожара произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода 5 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре на первом этаже в пятиэтажном доме на улице Васенко поступило в МЧС в 06:27. Спасатели эвакуировали по лестницам семь человек, в том числе двоих детей. Площадь пожара составила 4 кв.м. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

В этот же день в 12:06 произошло возгорание в квартире на третьем этаже в девятиэтажном доме на улице Кораблестроителей. Было эвакуировано 20 человек, в том числе семь детей, никто не пострадал. Площадь пожара составила 1 кв.м. Предварительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации бытовых газовых устройств.

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