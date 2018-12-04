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Бизнес

Суд подтвердил, что КБ "Ренессанс кредит" правомерно оштрафован за нарушение закона о рекламе в Нижнем Новгороде

06 декабря 2018 12:50  [501] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Арбитражный суд Москвы подтвердил, что ООО КБ "Ренессанс кредит" правомерно оштрафован за нарушение закона о рекламе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области.

Ранее комиссия УФАС признала банк нарушившим закон "О рекламе" и оштрафовала кредитное учреждение на 150 тысяч рублей. Именно это постановление и пытался оспорить банк.

Нарушение выразилось в размещении рекламного объявления на телевизионном дисплее, который установлен на фасаде ТЦ "Шоколад" в Нижнем Новгороде (ул. Белинского, д. 124). В объявлении сообщалось о кредите банка, процентах по нему, но условия кредитования написаны мелкими буквами, то есть трудным для восприятия шрифтом. Таким образом в действиях КБ "Ренессанс кредит" усматривались признаки нарушения закона "О рекламе".

Рассмотрев материалы дела, комиссия УФАС признала банк нарушившим рекламное законодательство, а позже оштрафовало его на 150 тысяч рублей.

Не согласившись с данным решением КБ "Ренессанс кредит" пытался оспорить штрафные санкции в арбитражном суде, который встал на сторону УФАС.

СПРАВКА:
В соответствии с законом реклама банковских услуг не должна умалчивать об обстоятельствах, влияющих на сумму доходов или расходах, которые повлекут , которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.

Частью 3 статьи 28 ФЗ "О рекламе" установлено, что если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее.

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