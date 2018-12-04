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Происшествия

Более 50 ДТП с участием диких животных произошло в Нижегородской области за январь-ноябрь 2018 года

06 декабря 2018 12:22  [71] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 50 ДТП с участием диких животных произошло в Нижегородской области за январь-ноябрь 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на комитет госохотнадзора 6 декабря 2018 года.

Как отметили в ведомстве, с начала 2018 года в регионе зафиксировано 53 ДТП с участием диких животных, что на 14 случаев больше, чем в прошлом году. Отмечается, что это связано с увеличением численности охотничьих ресурсов.

Начальник отдела регионального комитета госохотнадзора Сергей Гришин пояснил, что в регионе разработана карта дорог, где чаще всего происходят такие ДТП, она размещена на сайте ведомства. По его словам, наиболее опасными участками являются федеральные трассы: М-7 (Нижний Новгород - Москва), р-158 (Нижний Новгород — Саранск) и Нижний Новгород — Киров.

В госохотнадзоре также отметили, что большинство аварий происходит в темное время суток. Повышенную опасность представляют медведи, кабаны и лоси.

"Если водитель попал в ДТП с диким животным, то есть ехал по дороге и неожиданно сбил зверя, то надо вызвать сотрудников Госавтоинспекции по многоканальному телефону 112. Если их не уведомить, то водителю грозит наказание в виде штрафа или даже уголовная ответственность", - рассказали в УГИБДД.

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