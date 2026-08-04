Нижегородец похитил бутылку водки, угрожая пистолетом Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

22-летний нижегородец угрожал директору магазина пистолетом, пытаясь похитить водку за 519 рублей. Об этом сообщает региональное МВД.

По данным полиции, молодой человек попытался пронести товар мимо кассы в торговой точке на улице Менделеева в Нижнем Новгороде. Директор магазина попытался его остановить, однако злоумышленник припугнул его пистолетом, после чего скрылся.

В тот же день подозреваемый украл парфюмерную воду стоимостью более 15 тысяч рублей из магазина на улице Богородского.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее неоднократно судимый нижегородец находился в федеральном розыске. Мужчину допросили, он признал вину. У него изъяли пневматический пистолет. Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что 30-летний житель Арзамаса грозился зарезать соседей после замечания из-за громкой музыки.