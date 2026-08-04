Нижегородца поймали в ПВЗ с килограммом прегабалина Происшествия

Фото: МВД по Нижегородской области

Полицейские задержали 61-летнего мужчину в нижегородском пункте выдачи заказов одной из логистических компаний. При досмотре у него нашли коробку с сильнодействующим препаратом «прегабалин» весом более одного килограмма.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, посылку мужчина заказал через интернет‑маркетплейс у неизвестного продавца.

Во время обыска дома у задержанного сотрудники полиции изъяли предметы, подтверждающие его причастность к незаконному обороту вещества. Как установили правоохранители, мужчина регулярно покупал через онлайн‑площадки крупные партии препарата, затем делил их на небольшие дозы и отправлял покупателям почтой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

Ранее сообщалось, что пятерых нижегородок осудили за продажу сильнодействующих веществ через аптечные пункты.