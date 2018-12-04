Более 60 плакатов и фотографий представлено на выставке "Закрытый Саров в открытом пространстве" в ЗС НО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 60 плакатов и фотографий представлено на выставке "Закрытый Саров в открытом пространстве", которая открылась в Закондательном собрании Нижегородской области 6 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.



Выставка включает в себя три экспозиции: фотоработы академика Юлия Харитона "В объективе Ю. Б.", "Музей ядерного оружия", "70-летие РФЯЦ-ВНИИЭФ" (Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики).

Председатель регионального парламента Евгений Лебедев на торжественном открытии рассказал, что в Заксобрании планируется регулярно проводить выставки достижений промышленных и научных предприятий области. "Первая "ласточка" – это выставка Саровского ядерного центра. Мне приятно отметить, что одним из организаторов является мой коллега, депутат Законодательного собрания Юрий Якимов, также занимающий должность заместителя директора ядерного центра по управлению персоналом. На выставке можно проследить историю создания атомной бомбы, оценить масштаб личности наших ученых", - подчеркнул Лебедев.

В декабре с выставкой и работой Законодательного собрания смогут ознакомиться студенты НГТУ и воспитанники нижегородского "Центра одаренных детей".

СПРАВКА:

Отправной точкой истории РФЯЦ-ВНИИЭФ можно считать 9 апреля 1946 года, когда вышло Постановление Совета Министров СССР о создании при Лаборатории N2 Академии наук СССР конструкторского бюро КБ-11- одного из самых секретных предприятий по разработке отечественного ядерного оружия. КБ-11 стало одним из ведущих предприятий отрасли. Уже 29 августа 1949 года была испытана первая отечественная атомная бомба РДС-1, созданная здесь.

Харитон Юлий Борисович - первый заместитель директора - главный конструктор с 1946 по 1952 гг.; научный руководитель - главный конструктор с 1952 по 1959 гг.; научный руководитель с 1959 по 1992 гг.; почетный научный руководитель с 1992 по 1996 гг. Трижды Герой Социалистического Труда, академик АН СССР, лауреат Ленинской и трех Государственных премии CCCP.