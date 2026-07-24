Проезд на канатном подъемнике на Сенной площади подорожал на 25 рублей Общество

Фото: Елена Орленко

НИА "Нижний Новгород" - Инна Королева

Стоимость проезда на кресельном подъемнике на площади Сенной в Нижнем Новгороде увеличилась: вместо прежних 75 рублей за поездку теперь придется заплатить 100 рублей. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном минспорта.

В ведомстве уточнили, что подъемник функционирует без сбоев и открыт для посетителей практически всю неделю. Выходным днем по-прежнему остается понедельник.

Со вторника по воскресенье воспользоваться подъемником можно с 10:00 до 18:00. В расписании предусмотрен технический перерыв — с 13:00 до 14:00 объект закрывается на обед. По праздникам канатка может работать до 20:00.

Ранее мы рассказывали, что проезд на канатной дороге Нижний Новгород — Бор подорожал с 15 июля.