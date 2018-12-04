Дзержинская команда "Новый город" стала победителем первого "Кубка Волги" чемпионата по стратегии управления бизнесом "Global Managemen Бизнес

Команда из Дзержинска Нижегородской области "Новый город" стала победителем первого "Кубка Волги" чемпионата по стратегии управления бизнесом "Global Management Challenge" (GMC), сообщают организаторы мероприятия

Стоит добавить, что чемпионат проводится под патронатом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Победители кубка будут представлять Нижегородскую область на чемпионате России, который пройдет в следующем году. Лидер команды "Новый город", экс-заместитель главы администрации Дзержинска Павел Воронин считает, что "у нашей команды неплохие шансы побороться за престижные места в национальном финале и достойно представить Нижегородскую область".

Отметим, что в рамках двухдневного турнира, прошедшего 4-5 декабря в технопарке "Анкудиновка" дзержинцы в конкурентной борьбы показали лучшие результаты из 28 команд участников, представлявших различные города и районы области.

Напомним, что в 2017 году команда администрации Дзержинска, обучавшаяся в рамках программ дополнительного образования в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы, уже становилась чемпионом академии и выходила в национальный финал чемпионата GMC.

Чемпионат GMC проводится в России с 2006 года и основан на использовании технологий компьютерного бизнес-симулятора. В рамках игры управленческие команды должны принимать решения по 75 параметрам. Результаты принятых решений рассчитывает специализированная компьютерная программа.