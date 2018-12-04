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Культура и отдых

Альфа-Банк выступит организатором показа театрального проекта Midnight Opera в Нижнем Новгороде

06 декабря 2018 15:53  [507] Культура и отдых
Альфа-Банк выступит организатором показа театрального проекта Midnight Opera в Нижнем Новгороде

Альфа-Банк выступит организатором показа театрального проекта Midnight Opera в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк выступит организатором показа театрального проекта Midnight Opera в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Нижегородцы 6 декабря впервые получат возможность познакомиться с уникальным отечественным проектом Midnight Opera. Музыкальное действо с участием солистов Мариинского театра и крупнейших оперных сцен страны развернется на площадке панорамного ресторана E11even.

"Зрители услышат классические произведения в исполнении звезд мировой оперной сцены на расстоянии вытянутой руки. Шоу Midnight Opera призвано разрушить степеотип восприятия "скучного" оперного искусства и превратить арии и дуэты в захватывающее интерактивное зрелище", - говорится в сообщении.

Крупнейший частный банк страны поддерживает культурные проекты с момента своего основания. Традиция театральных сезонов Альфа-Банка в Нижнем Новгороде насчитывает уже 18 лет.

В прошлом году в Государственном центре современного искусства "Арсенал" зрителями была тепло встречена постановка московского театра экспериментальной драмы "Практика", удостоенная премии "Золотая Маска", - спектакль "Петр и Феврония Муромские".

В предыдущие годы свое мастерство нижегородцам демонстрировали Олег Табаков, Евгений Гришковец, Константин Райкин, актеры театров "Мастерская Петра Фоменко", "Школа современной пьесы", государственного академического Малого театра, Театра имени Маяковского и другие мастера сцены.

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