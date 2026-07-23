Исследование ВТБ, Литрес и «Читай-города»: две трети россиян хотя бы раз мечтали повторить подвиги и приключения из книг Культура и отдых

Фото: Максим Герасимов

Книжный сервис Литрес, ВТБ и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провели исследование и выяснили, как россияне относятся к приключенческой литературе. Абсолютное большинство — 83% - остаются поклонниками таких произведений вне зависимости от возраста, а 66% мечтали повторить подвиги и приключения литературных героев. Любимой книгой называют «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина — 29%, а любимым персонажем — Шерлока Холмса, 36%.

По результатам опроса, 83% признались, что любят читать приключенческие произведения даже во взрослом возрасте. Чаще всего выбирают фэнтези-литературу (31%), на втором месте в рейтинге жанров — приключенческий роман (22%), на третьем — детективы (13%).



Любимой приключенческой книгой респонденты назвали «Властелина колец» (29%), на втором месте — цикл детективов о Шерлоке Холмсе Артура Конан-Дойля (25%), а на третьем — «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (24%). Замыкают топ-5 «Три мушкетера» (16%) Александра Дюма и сборник «Приключения Алисы» (15%) Кира Булычева.



Любимым героем приключенческого романа стал Шерлок Холмс, набрав 36% голосов. Второе место занял Арагорн (24%) из «Властелина колец». На третьей и четвертой строчке — Эдмон Дантес (21%) из «Графа Монте-Кристо и Алиса Селезнева (15%) из цикла Кира Булычева. Замыкает топ-5 Д’Артаньян (14%) из «Трех мушкетеров».



Две трети опрошенных россиян — 66% - хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги героев книг. 40% представляли себя на месте персонажей, но понимали, что это лишь фантазии и мечты. 16% в детстве всерьез готовились стать героем: строили плоты/шалаши, искали сокровища во дворе, учились ориентироваться по звездам. 10% стараются привносить дух приключений в свою реальную жизнь: путешествовать, покорять горы, заниматься дайвингом и т. д.



Больше всего мечтавшие о приключениях хотели отправиться на поиск сокровищ и артефактов — 43%. Еще 42% грезили о путешествии во времени, а 35% - об участии в шпионской миссии или тайном расследовании. Большинство респондентов — 56% - готовы совершить подобный подвиг ради спасения близких и друзей, 37% - ради познания неизведанного, а 36% - ради любимого человека.



Многие убеждены, что обладают качествами героя: 47% считают, что обладают любознательностью и тягой к неизвестному, 46% свойственно упрямство и целеустремленность, а 43% - верность команде.



Справка

Исследование проведено Литрес, ВТБ и «Читай-город» в рамках долгосрочной программы ВТБ по поддержке и сохранению культурного наследия — более 20 лет банк помогает развивать значимые проекты и помогает актуализировать классическую литературу. Имиджевая кампания «ВТБ — это классика» обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, «счастливый» финал истории, где героев в судьбоносных моментах поддерживает ВТБ.



Опрос прошёл в июле 2026 года среди 1500+ россиян в возрасте 18−65 лет в городах России с населением от 100 тыс. человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем результаты были проанализированы. При подсчёте все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа «Другое». Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.