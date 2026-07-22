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Культура и отдых

Глеб Никитин обсудил подготовку к празднованию 650-летия поселка Большое Мурашкино

22 июля 2026 14:02 Культура и отдых
Глеб Никитин обсудил подготовку к празднованию 650-летия поселка Большое Мурашкино

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 июля с рабочей поездкой побывал в Большемурашкинском муниципальном округе. Основной темой визита стала подготовка рабочего поселка Большое Мурашкино к 650-летию, которое будет отмечаться в 2027 году. По поручению губернатора уже создан оргкомитет для подготовки к этой дате.

«Наша работа в округе сегодня началась с осмотра нескольких важных и знаковых для Большого Мурашкина объектов. Среди них — памятники культурного наследия, объекты социальной инфраструктуры, общественные пространства. Всё это влияет на удобство жизни людей и интерес гостей, приезжающих в эти живописные места. Вместе с тем считаю целесообразным при подготовке к празднованию поселка сделать акцент на исторической памяти, создавая неразрывную связь времен, где уважение к прошлому становится главным условием успешного будущего», — подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что Большемурашкинский округ находится в числе лидеров среди всех муниципальных округов региона: он занимает 6-е место в общем рейтинге и 7-е — в рейтинге по уровню жизни населения (по данным за 1-й квартал 2026 г.).

Как сообщил глава МСУ Большемурашкинского округа Николай Беляков, администрацией муниципалитета уже начата подготовка к празднованию 650-летия со дня образования поселения. К юбилейной дате здесь планируют провести комплекс работ, включая ремонт дорог местного значения, обустройство тротуаров, благоустройство центральной площади, где появится пешеходный фонтан и памп-трек.

«Большое Мурашкино — это древнее село с богатейшей историей. И сегодня задача — сделать так, чтобы прошлое стало фундаментом для нового экономического и культурного возрождения округа. Вовлеченность главы региона позволяет быть уверенными, что все работы, запланированные к празднованию 650-летия Большого Мурашкина, будут выполнены качественно и в срок. Даны соответствующие поручения профильным министрам. Поэтому верим, что округу будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в различных вопросах», — сказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту, член фракции партии «Единая Россия» Владимир Паков.

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Теги:
Большое Мурашкино Глеб Никитин Юбилеи и праздники
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