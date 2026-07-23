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Культура и отдых

Советское панно «Водный мир» восстановили в ННГАСУ

23 июля 2026 18:30 Культура и отдых
Керамическое панно «Водный мир» стало центром нового арт-пространства ННГАСУ

Фото: пресс-служба ННГАСУ

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете открылось новое арт-пространство. Его главными экспонатами стали два керамических панно «Водный мир», которые недавно прошли реставрацию. Авторы работ — заслуженные художники России Татьяна и Валерий Гришины, сообщили в пресс-службе вуза.

Гришины хорошо известны нижегородцам. Их панно «Град Китеж» и «Юность» можно увидеть в вестибюлях станции метро «Заречная».

Ранее монументальные композиции находились в аварийном состоянии в помещении бассейна детского сада № 435 в микрорайоне Щербинки. Панно требовали срочного вмешательства специалистов.

Реставраторы вместе с волонтёрами аккуратно демонтировали керамику, очистили её от старой краски и клея, восстановили утраченные фрагменты и заново собрали панно уже в стенах университета. Работы заняли несколько месяцев.

Как рассказал руководитель проекта «Советское монументально-декоративное искусство», директор института дизайна и искусств ННГАСУ Александр Казарин, панно считаются одними из наиболее ярких образцов советского монументально-декоративного искусства в регионе.

Во время работ специалисты старались максимально сохранить оригинальный вид композиций. Утраченные элементы заполняли нейтральным по цвету составом, а недостающие плитки заменили современными аналогами, подобранными точно по размеру.

Ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев отметил, что для университета важно не только развивать инженерное образование, но и сохранять культурное наследие. По его мнению, появление обновлённого арт-пространства укрепляет связь поколений и формирует уважение к художественным традициям.

Проект реализовали при поддержке Фонда президентских грантов — средства направили на покупку материалов и инструментов. Сейчас реставрация полностью завершена, а в новом пространстве уже проходят экскурсии, к которым может присоединиться любой желающий нижегородец.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области к 2030 году планируют восстановить 1000 объектов культурного наследия.

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Теги:
Искусство ННГАСУ Реставрация
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