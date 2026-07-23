Центр культуры и досуга в Березовой Пойме построят к 2027 году Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Строительство Центра культуры и досуга в поселке Березовая Пойма планируется завершить в 2027 году. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в городском департаменте строительства и капитального ремонта.

Проектная документация нового здания центра «Искра» уже подготовлена подрядчиком и получила положительное заключение государственной экспертизы. Учреждение создается для организации досуга жителей Березовой Поймы. В здании планируют проводить культурно-массовые мероприятия, а также разместить кружки и любительские объединения.

Архитектурное решение фасада выдержат в стилистике существующего филиала МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула» — Центр культуры и досуга «Искра». Планировка помещений разработана с учетом текущего функционального назначения учреждения.

Согласно проекту, в здании разместят входную группу с гардеробом, зрительный зал со сценой и помещениями для артистов, музыкальный и художественный классы, аудиторию, а также административные кабинеты и пост охраны. Кроме того, предусмотрены санитарно-бытовые и технические помещения, включая тепловой пункт, насосную и электрощитовую.

Здание адаптируют для маломобильных посетителей.

В департаменте добавили, что по итогам закупки заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Срок завершения работ установлен на 2027 год.

Отметим, что на проектирование и строительство объекта выделено 100 млн рублей. Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Нижнего Новгорода» на 2023−2028 годы. Площадь земельного участка под строительство составляет 2 778 квадратных метров. Здание будет одноэтажным, его ориентировочная общая площадь — 388,9 квадратного метра.

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