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Общество

Допгруппу открыли в детском саду №102 Сормовского района Нижнего Новгорода

06 декабря 2018 18:15  [27] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Допгруппу открыли в детском саду №102 Сормовского района (ул. Коминтерна) Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 6 декабря 2018 года.

Ранее в помещении располагался негосударственный образовательный центр, который арендовал помещение в детском саду №102. Теперь сотрудники центра переехали в отдельное здание. В этом году в дошкольном учреждении был сделан ремонт. Всего в детском саду 10 групп, рассчитанных на 230 ребят.

Новая группа рассчитана на 21 ребенка.

"Это первая ласточка в данном направлении. Сормово активно включилось в программу ликвидации очередности детей в возрасте до трех лет. Будет открываться еще одна группа в седьмом микрорайоне в детском саду №365, планируется строительство еще одного здания для детского сада №364 на улице Энгельса", - сказал глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин.

Напомним, детский сад №21 в ЖК "Зенит" начнет работу с 10 декабря 2018 года.

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