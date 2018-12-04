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Общество

Останки героя Отечественной войны 1812 года Бориса Полуектова обнаружены в Сарове Нижегородской области

06 декабря 2018 18:27  [82] Общество

Фото: с сайта Института археологии РАН

Останки героя Отечественной войны 1812 года Бориса Полуектова и его супруги обнаружены в ходе раскопок в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном сайте Института археологии РАН.

По данным Института, в ходе раскопок на Монастырской площади Саровского монастыря в одном из кирпичных склепов, расположенных к востоку от апсиды храма, были расчищены мужское и женское захоронения.

Согласно информации, на мужских останках сохранились фрагменты военного мундира с эполетами. Кроме того, у каждого погребенного в районе кисти правой руки было обнаружено по одному золотому обручальному кольцу с выгравированной надписью на внутренней стороне. В склепе с мужскими останками было кольцо с аббревиатурой "Л.Ф.К.Г. Б.В.П. ноября 4 дня 1817", с женскими останками — кольцо с аббревиатурой "Б.В.П. Л.Ф.К.Г. ноября 4 дня 1817".

Как пояснили в Институте археологии РАН, в результате анализов письменных источников, находки военного мундира и двух обручальных колец позволяют идентифицировать погребенных. Речь идет о генерале от инфантерии Борисе Владимировиче Полуектове, погибшем 6 октября 1843 года, и его супруге - княгине Любови Федоровне Гагариной, скончавшейся 21 апреля 1862 года.

СПРАВКА:

Борис Полуектов - известный военный деятель первой половины XIX века, участник Отечественной войны 1812 года и заграничного похода. Его портрет находится в Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге среди трехсот тридцати двух портретов военачальников русской армии-участников кампаний 1812–1814 года.

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