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Происшествия

Нижегородец осуждён на 10,6 лет колонии за убийство мужчины в ходе драки у бара

07 декабря 2018 09:13  [43] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец осуждён на 10,6 лет колонии за убийство в ходе драки и оскорбление полицейских. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 7 декабря 2018 года.

Судом установлено, что в апреле 2018 года около 17:00 35-летний нижегородец в состоянии алкогольного опьянения пришел в бар на ул. Совнаркомовская. У него возник конфликт с директором бара, которая попросила клиента удалиться из помещения. Когда директор с мужем вышла из бара, подсудимый подошёл к ним на улице и вступил с мужчиной в перебранку, после чего ударил его кулаком по голове. Мужчина упал и ударился головой о бордюр, через несколько дней потерпевший скончался в больнице.

Подсудимый же после инцидента вернулся в бар, где продолжил распивать спиртное до приезда сотрудников полиции. Во время задержания он высказывал нецензурные выражения в адрес сотрудников МВД.

Суд приговорил мужчину к 10 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, также с него взыскано около 1 млн рублей в счёт возмещения ущерба.

Отмечается, что нижегородец ранее был судим за корыстное преступление, он имеет на иждивении двух малолетних детей.

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Теги:
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