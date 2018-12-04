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Культура и отдых

VII Межрегиональная олимпиада по музыкальной литературе пройдет в Дзержинске 8 декабря

07 декабря 2018 09:33  [523] Культура и отдых

VII Межрегиональная олимпиада по музыкальной литературе имени А.П. Бородина пройдет в Дзержинске Нижегородской области 8 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как сообщается в пресс-релизе, олимпиада проводится ежегодно уже в течение восьми лет, с 2011 года, при этом в седьмой раз - в статусе межрегиональной. В этом году тема олимпиады - "Музыка в театре".

В олимпиаде традиционно принимают участие учащиеся музыкальных школ и школ искусств Нижнего Новгорода, Дзержинска, Нижегородской области, других регионов.

Участникам олимпиады предлагается круг вопросов по истории театра, жанрам, литературным источникам, выдающимся представителям музыкально-театрального искусства, средствам музыкальной выразительности.

Олимпиада будет проходить в Детской музыкальной школе № 2 имени А.П. Бородина 8 декабря. В рамках олимпиады также проводится конкурс творческих работ на тему "Музыка в театре".

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