Двадцать овец сгорели на пожаре в сарае в Бутурлинском районе Нижегородской области 6 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двадцать овец сгорели на пожаре в сарае в Бутурлинском районе Нижегородской области 6 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в сарае для содержания скота в селе Кетрось плоступило в МЧС в 02:57. На момент пожара в сарае находилось 20 овец, животные погибли. Площадь пожара 320 кв.метров.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 10 человек личного состава и четыре единицы техники.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.