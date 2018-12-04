Фото:
Двадцать овец сгорели на пожаре в сарае в Бутурлинском районе Нижегородской области 6 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре в сарае для содержания скота в селе Кетрось плоступило в МЧС в 02:57. На момент пожара в сарае находилось 20 овец, животные погибли. Площадь пожара 320 кв.метров.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 10 человек личного состава и четыре единицы техники.
Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+