Yota вдвое снизила цены на безлимитные мобильные приложения на планшете Бизнес

Yota снизила цены на планшетной линейке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость подключения безлимитных мобильных приложений сократилась более чем на 50%.

"Безлимит на планшете стал дешевле: теперь можно подключить неограниченный доступ к YouTube всего за 25 рублей, VK и любимому мессенджеру за 10 и 5 рублей соответственно, докупить 1 Гб трафика и удовлетворить все свои запросы меньше, чем за 300 рублей в месяц", - сказал директор по продуктам "Планшет - модем" Yota Александр Капралов.

В пресс-службе пояснили, что теперь безлимитные мессенджеры на планшете можно подключить за 5 рублей вместо 10, соцсети за 10 рублей против 20, безлимитный трафик к музыкальным приложениям можно включить также за 10 рублей, тогда как раньше эта услуга стоила 30 рублей.

Кроме того, теперь клиенты могут подключить новые пакеты трафика: 1 Гб (от 90 до 290 рублей в зависимости от региона) и 50 Гб (от 150 до 720 рублей в зависимости от региона) в зависимости от региона.

СПРАВКА:

Yota - российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги, которые оказывает компания - голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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