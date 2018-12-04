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Общество

Газета "Дзержинские ведомости" заняла второе место в областном журналистском конкурсе Нижегородской области

07 декабря 2018 12:52  [56] Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Муниципальная газета "Дзержинские ведомости" заняла второе место в областном журналистском конкурсе на лучшее освещение темы "Укрепление гражданского единства и межнационального согласия". Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 7 декабря 2018 года.

Итоги конкурса были подведены 6 декабря в Нижнем Новгороде. Конкурс включал три номинации: "В семье единой", "Богатство национальных культур", "Нижегородский край в моей судьбе".

Всего на конкурс было направлено 18 работ, в том числе и два материала от "Дзержинских ведомостей". Автором обоих является редактор отдела информации Евгения Макарова. В итоге публикация "Жить одной семьей" заняла второе место в номинации "Нижегородский край в моей судьбе".

"В нашем издании действует постоянная рубрика "Наш общий дом", в рамках которой регулярно публикуются материалы, затрагивающие темы толерантности и укрепления межнациональных отношений, ведь согласие между представителями разных народностей – одно из важнейших условий существования современного общества. Сама же газета "Дзержинские ведомости" является постоянным участником тематических конкурсов на лучшие журналистские работы, и уже не раз побеждала в них", - так прокомментировал участие в областном конкурсе директор МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" Иван Усов.

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