Израильский драматический тенор Уриэль Гранат выступил на праздновании Хануки в Дзержинске Культура и отдых

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Израильский драматический тенор Уриэль Гранат выступил на праздновании Хануки в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Торжество состоялось в концертном зале Центральной музыкальной школы им. А.Н.Скрябина.

Праздник собрал не только представителей еврейской общины, но и горожан, интересующихся национальными традициями и культурой народов Дзержинска.

С Ханукой горожан пришли поздравить исполняющий полномочия главы города Сергей Попов, председатель Общественного совета при главе города Валерий Чумазин, председатель еврейской общины Дзержинска Ефим Беркович, председатель комитета по делам молодежи, науке и СМИ городской Думы Виктор Романов, председатель еврейской общины Нижнего Новгорода Эдуард Чапрак, раввин Дзержинска Менахем Рабиновитч.

Ханукальные свечи зажег раввин Нижегородской области Шимон Бергман. Ханука длится восемь дней, в течение которых зажигают по одной свече. Вчера был четвертый день Хануки, поэтому было зажжено четыре свечи.

Ефим Беркович напомнил событие, которое легло в основу празднования. Он рассказал, что его отмечают в честь военной и духовной победы евреев над греками в Иерусалиме во II веке до н.э.

"В честь этого мы зажигаем огни. Причем они выставляются на порог дома, подоконник, крышу дома, как можно выше, чтобы ночью огни радости и победы светили не только хозяевам дома, но всем, кто может их увидеть", - сказал Ефим Беркович.

"Наш город многонациональный. И еврейский народ наряду со всеми внес огромный вклад в развитие города. Его представители, как и другие горожане, своими руками делали и творили то чудо, которым является наш Дзержинск с точки зрения быстрого становления химической промышленности, научной мысли", - отметил Сергей Попов и пожелал всем собравшимся счастья и здоровья.

Подарком для гостей праздника стал концерт израильского драматического тенора Уриэ́ля Граната и музыканта Михаила Князева, которые исполнили инструментальные и вокальные композиции - отрывки из известной классической и религиозной музыки. Зрители очень тепло приняли выступление артистов.