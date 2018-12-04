Завод по производству электротехнической продукции планируют построить в Нижнем Новгороде Бизнес

Здание правительства Нижегородской области Фото: НИА Нижний Новгород

Завод по производству электротехнической продукции планируют построить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании совета поземельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 7 декабря.

Сегодня члены совета одобрили предоставление земельного участка для строительства завода по производству электротехнической продукции промышленного, коммунального и бытового назначений на Московском шоссе, за домами №231 и №233.

Заявителем для предоставления участка площадью 8,6 тысяч кв. м является ООО "УК Практик". Инвестиции в реализацию проекта составят 37,5 млн рублей. Завод планируется построить в течение 15 месяцев.



В ходе заседания комиссия приняла решение предоставить участок в аренду без дополнительных торгов при условии соблюдения ряда требований.