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Бизнес

Завод по производству электротехнической продукции планируют построить в Нижнем Новгороде

07 декабря 2018 16:50  [322] Бизнес
Здание правительства Нижегородской области

Здание правительства Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород

Завод по производству электротехнической продукции планируют построить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании совета поземельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 7 декабря.

Сегодня члены совета одобрили предоставление земельного участка для строительства завода по производству электротехнической продукции промышленного, коммунального и бытового назначений на Московском шоссе, за домами №231 и №233.

Заявителем для предоставления участка площадью 8,6 тысяч кв. м является ООО "УК Практик". Инвестиции в реализацию проекта составят 37,5 млн рублей. Завод планируется построить в течение 15 месяцев.

В ходе заседания комиссия приняла решение предоставить участок в аренду без дополнительных торгов при условии соблюдения ряда требований.

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