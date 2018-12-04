Школу на 1,1 тысячу мест планируют построить в Советском районе Нижнего Новгорода
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Школу на 1,1 тысячу мест планируют построить в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший 7 декабря на заседании регионального совета поземельным и имущественным отношениям, который одобрил предоставление земельного участка для строительства здания школы.
С просьбой предоставить участок в безвозмездное пользование для строительства школы обратилось Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода. Площадь участка составляет 28,9 тысяч кв. метров, ориентировочная площадь застройки - 5,4 тысячи кв метров. В школе смогут обучатся 1,125 тысяч детей.
Инвестиции в возведение объекта составят около 800 млн рублей.
Обсудив проект, представители регионального совета поземельным и имущественным отношениям посчитали возможным строительство школы на данном участке и предоставили его заявителю в безвозмездное пользование.
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