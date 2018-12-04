Школу на 1,1 тысячу мест планируют построить в Советском районе Нижнего Новгорода Общество

Школу на 1,1 тысячу мест планируют построить в Советском районе Нижнего Новгорода Фото: НИА Нижний Новгород

Школу на 1,1 тысячу мест планируют построить в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший 7 декабря на заседании регионального совета поземельным и имущественным отношениям, который одобрил предоставление земельного участка для строительства здания школы.

С просьбой предоставить участок в безвозмездное пользование для строительства школы обратилось Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода. Площадь участка составляет 28,9 тысяч кв. метров, ориентировочная площадь застройки - 5,4 тысячи кв метров. В школе смогут обучатся 1,125 тысяч детей.

Инвестиции в возведение объекта составят около 800 млн рублей.

Обсудив проект, представители регионального совета поземельным и имущественным отношениям посчитали возможным строительство школы на данном участке и предоставили его заявителю в безвозмездное пользование.