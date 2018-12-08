Валерий Лимаренко назначен врио губернатора Сахалинской области Политика

Валерий Лимаренко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на сайте главы государства 7 декабря 2018 года.

Как отмечается в документе, Лимаренко назначен и.о. в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, который в сентябре подал в отставку с поста губернатора Сахалинской области и был назначен врио губернатора Приморского края.

Напомним, что Валерий Лимаренко начинал свою деятельность в период с 2001 по 2007 годы работал в правительстве Нижегородской области и аппарате полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Позднее, до 2016 года, он возглавлял ФГУП НИАЭП.

СПРАВКА:

Валерий Игоревич Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькове. В 1983 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности "жидкостные реактивные двигатели", инженер-механик.

1983-1996 годы — научная деятельность в РФЯЦ-ВНИИЭФ

1996-2001 годы — заместитель председателя городской Думы г. Сарова Нижегородской области

2001-2003 годы — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Нижегородской области.

2003-2005 годы — работа в аппарате полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Главный федеральный инспектор по Нижегородской области.

2005 - 2007 годы — заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.

В мае 2007 года возглавил ФГУП Нижегородский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт "Атомэнергопроект" (ФГУП НИАЭП).

C ноября 2012 года — президент АО "НИАЭП" (с 2012 года — Управляющая организация АО АСЭ, с 2014 года — Управляющая организация АО "Атомэнергопроект", с 2015 года — Управляющая организация АО "Атомпроект").

С июля 2016 года — руководитель инжинирингового дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

С декабря 2016 года — президент АО ИК "АСЭ", руководитель группы компаний ASE.