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Общество

Интернет-линия вопросам тарифов на коммунальные услуги в 2019 году пройдёт в Нижегородской области 19-25 декабря

08 декабря 2018 10:34  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проводит интернет-линию по теме: "Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 8 декабря 2018 года.

Интернет-линия будет размещена на сайте правительства Нижегородской области с 19 по 25 декабря.

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