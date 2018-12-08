Интернет-линия вопросам тарифов на коммунальные услуги в 2019 году пройдёт в Нижегородской области 19-25 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проводит интернет-линию по теме: "Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 8 декабря 2018 года.

Интернет-линия будет размещена на сайте правительства Нижегородской области с 19 по 25 декабря.