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Общество

Нижегородцев предостерегли от покупки слуховых аппаратов онлайн

11 июля 2026 10:55 Общество
Нижегородцев предостерегли от покупки слуховых аппаратов онлайн

Жителей Нижегородской области предупредили о рисках, связанных с покупкой слуховых аппаратов на маркетплейсах. Рекомендации лор-врача и сурдолога Андрея Грибова опубликовал в своем Max-канале главный редактор медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По словам врача, под видом медицинских приборов в интернете часто продаются обычные бытовые усилители звука. Такие устройства не учитывают индивидуальные особенности строения слухового канала и расстояние до барабанной перепонки, поэтому усиливают частоты хаотично.

В результате человек получает не помощь, а дополнительные проблемы. Как отметил врач, бесконтрольное использование подобных гаджетов может привести к акустическим травмам и дальнейшему необратимому ухудшению слуха. Нередко пациенты начинают слышать посторонние шумы, но речь при этом остается неразборчивой.

Андрей Грибов отметил, что каждый третий нижегородец с нарушениями слуха сначала заказывает дешевое устройство в интернете, усугубляет патологию и только после этого идет к врачу.

Сурдолог также напомнил, что в некоторых странах онлайн-продажа слуховых аппаратов запрещена законом именно из-за возможного вреда для здоровья.

«Безопасный подбор слухового аппарата возможен только очно, это занимает до двух часов, так как требует ручной калибровки настроек под конкретную аудиограмму и анатомические особенности слухового прохода», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с 1 октября стоматологи должны будут обязательно использовать анестезию при проведении болезненных процедур.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
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